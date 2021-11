Poronin. Niebezpieczny przejazd kolejowy na Misiagach zostanie zamknięty na trzy dni Aurelia Lupa

Przejazd kolejowy w Poroninie zostanie zamknięty na kilka dni. W tym czasie kolejarze przebudują go, by był bezpieczniejszy Łukasz Bobek

Przejazd kolejowy na Misiagach w Poroninie zostanie zamknięty. To oznacza, że mieszkańcy ul. Za Torem w Poroninie będą dojeżdżać do swoich domów przez wąską ulicę Tadeusza Kościuszki, od strony zakopiańskiej Olczy. Na szczęście zamknięcie będzie tylko na trzy dni. W tym czasie kolejarze przebudują przejazd - by był przede wszystkim bezpieczniejszy.