Poronin z przytupem otwiera sezon letni. Będzie smacznie, muzycznie i sportowo

Pierwsza odsłona letnich imprez odbędzie się już w najbliższy długi weekend Bożego Ciała 31 maja – 2 czerwca. Wówczas na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, przy tzw. Wańkówce, odbędzie się Zlot Foodtrucków, czyli kuchni na kółkach, które zaserwują kulinarne frykasy z różnych stron świata.

- Będzie to wyjątkowo smaczna impreza i pierwsza tego typu na naszym terenie. Chcemy by była to impreza rodzinna, taki piknik. Dlatego zaplanowaliśmy także występy artystyczne na naszej scenie. Do tego będą dmuchańce dla dzieciaków. Liczę, że będzie to wyjątkowa zabawa – mówi Anita Żegleń, wójt gminy Poronin.