Posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski zostali wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej

W rozmowie z TVN24 rzecznik PO Jan Grabiec poinformował, że na wniosek przewodniczącego PO Borysa Budki zostały podjęte decyzje o wykluczeniu z partii posłów Rasia i Zalewskiego za "działanie na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii, przy jednoczesnym braku udziału w debacie podczas obrad ciał kolegialnych takich jak Rada Krajowa czy klub parlamentarny". - Nie pojedziemy do przodu, nie zajmiemy się sprawami ważnymi dla Polaków, jeśli ciągle będziemy potykali się o to, że pojedynczy posłowie kwestionują decyzję ogółu. Dlatego musimy tę sprawę uporządkować i właśnie takie wiosenne porządki miały dzisiaj miejsce –wyjaśnił Jan Grabiec.

Przypomnijmy, że posłowie Raś i Zalewski znaleźli się w grupie polityków tego ugrupowania, którzy wystosowali list wzywający do gruntowych zmian w szeregach PO. Pismo podpisało do tej pory 51 posłów, senatorów i europosłów z PO, ale też spoza niej.

"Podpisałem list 51 patriotów Platformy Obywatelskiej, a nie rozłamowców, zatroskanych o los tej partii i jej pozycję. To jest skala, która do tej pory nie miała miejsca. To nie jest żółta kartka dla osób rządzących PO, to jest już pomarańczowa kartka" – dodał w rozmowie z RMF poseł z Krakowa.