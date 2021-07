Postęp szczepień w Polsce zwalnia. Do akcji dołączają apteki, niektóre z nich mają jednak problemy z formalnościami Patrycja Dziadosz

Fot. Mariusz Kapa³A / Gazeta Lubuska

Szczepienie przeciwko COVID-19 jest kluczowe do osiągnięcia odporności zbiorowej. By tak się stało, jak szacują eksperci, trzeba zaszczepić 80-90 proc. populacji. Tymczasem z tygodnia na tydzień zainteresowanie zastrzykami jest coraz mniejsze. W Polsce zaszczepionych co najmniej jedną dawką zostało zaledwie nieco ponad 50 procent dorosłych Polaków. By akcja szczepień ponownie nabrała tempa, postanowiono włączyć do niej także apteki. W Krakowie w teorii zaszczepić się można w 32 takich punktach. W praktyce jednak jest ich mniej, bo część z nich walczy jeszcze z formalnościami lub nie dostało szczepionek.