Postępują prace przy budowie pawilonu dla szympansów i makaków w krakowskim zoo. Rozpoczął się montaż świetlika

- Obecnie zakończone są już wszystkie prace żelbetowe i gotowa cała konstrukcja budynku. Wykonawca sukcesywnie zasypuje fundamenty, przygotowując się do kolejnych robót na zewnątrz, m.in. do budowy basenu dla makaków. Na dachu zamontowane zostały drewniane dźwigary, na których ułożony będzie świetlik dachowy. Dzięki częściowo przeszkolonemu zadaszeniu, pomieszczenia, gdzie będą przebywać zwierzęta będą lepiej doświetlone. Wkrótce rozpocznie się montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnątrz budynku - mówi Jan Machowski, rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne będą tak zaaranżowane, by z jednej strony dać zwiedzającym złudzenie przebywania w otoczeniu zwierząt, a z drugiej zaś, by zapewnić szympansom i makakom miejsce do bytowania podobne do naturalnego.