Wiosna w parku Tetmajera. Jeszcze chwila, jeszcze momencik nim zobaczymy jego ostateczny kształt Aleksandra Łabędź

To już ostatnie prace, które mają miejsce w parku rzecznym Tetmajera. Jak zapowiada Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - ''po zakończeniu wszystkich prac zaprosimy Was na wspólny piknik, który będzie okazją do poznania na nowo tej ważnej dla mieszkańców Bronowic i nie tylko przestrzeni''. Przestrzeń jest utrzymana w młodopolskim klimacie, a nowo posadzone malwy i piwonie będą przypominać otoczenie dawnych bronowickich chat. Park zajmuje powierzchnię wzdłuż ul. Tetmajera – od parkingu aż po zbiornik wodny Pasternik i teren leśny graniczący z uroczyskiem w Rząsce.