W krakowskim ZOO na wybieg wyszły maluchy! Nowości dla ptaków i małp

Ptaszarnia

Szympansy i makaki

– Będzie to nowoczesny budynek wielkogabarytowy. Odwiedzający szympansy i makaki będą je mogli oglądać z dwóch poziomów: od góry i od dołu. Co najważniejsze, odpowiedni układ pomieszczeń zapewni zwierzętom poczucie komfortu. W tej chwili przechodzimy do wykończeń wnętrz całej infrastruktury – mówi Teresa Grega, dyrektor Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie.

Nowa atrakcja w krakowskim zoo powstaje w miejscu dawnego i nieużytkowanego obiektu dla dużych kotów. Pawilon został zaprojektowany tak, aby maksymalnie uatrakcyjnić możliwość obserwacji zwierząt latem i zimą, przy zapewnieniu im bardzo dobrych warunków do bytowania. Zastosowane zostaną przegrody szklane, które zapewniają bardziej bezpośredni kontakt z mieszkańcami pawilonu – temu mają również służyć stalowe siatki oddzielające zwiedzającego od zwierząt „zielona fosą” i barierką.