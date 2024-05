Blisko 6,7 mln zł dofinansowania na odbudowę oranżerii w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

- W dawnej szklarni znajdowała się kolekcja palm oraz roślin tropikalnych, a wiele okazów pochodziło jeszcze z kolekcji Józefa Warszewicza, zebranej podczas wypraw do Ameryki Południowej i Środkowej. Znaczna część roślin z tej szklarni została przeniesiona do nowo wybudowanej szklarni Jubileuszowej, znajdującej się w południowej części ogrodu. Z tego względu projektowana szklarnia będzie nosić nazwę "Oranżerii Warszewicza". Planujemy w niej odtworzyć historyczną kolekcję roślin, a także przygotować przestrzeń do celów edukacyjnych, organizacji konferencji i wydarzeń artystycznych - mówił w ubiegłym roku dr hab. Michał Węgrzyn, prof. UJ, dyrektor Ogrodu Botanicznego.