Poszukiwanie tymczasowego domu dla trojaczków z Tarnowa zakończone. Znaleźli się chętni, żeby zaopiekować się trójką rodzeństwa

Poszukiwania rodziny zastępczej dla trojaczków zakończone

- Zakończyliśmy je na początku kwietnia. Dzwoniły do nas osoby z całej Polski i zgłosiło się sporo chętnych. W sumie około dziesięciu osób zadeklarowało chęć opieki nad dziećmi. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni takim ogromnym odzewem - podkreśla Sylwia Walaszek–Banuch, kierownik Działu Pieczy Zastępczej Centrum Usług Społecznych w Tarnowie.

Trwa weryfikacja chętnych do opieki nad trojaczkami z Tarnowa

Jednak trojaczki jeszcze nie trafiły do nowego domu. Dzięki ogólnopolskiej akcji urzędnikom udało się utworzyć bazę chętnych rodzin, a obecnie trwa ich weryfikacja. W pierwszej kolejności pod uwagę brane są osoby, które mieszkają jak najbliżej biologicznych rodziców maluchów, tak by miały one z nimi ułatwiony kontakt.