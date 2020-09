Potrawy z cukinią. Muffinki z młodą cukinią [PRZEPIS]

Cukinia - im jest młodsza, tym smaczniejsza! To zdrowe i niskokaloryczne warzywo. Można ją smażyć, dusić lub wykorzystać w muffinkach. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Iwony Borowiec.

Muffinki z młodą cukinią. Fot. Iwona Borowiec

Składniki

1 szklanka wiórków kokosowych

1 szklanka mąki

0,5 szklanki cukru

1 łyżeczka sody

"mniejsze pół" szklanki oleju

1 łyżeczka soku cytrynowego

1 szklanka startej, młodej cukinii

3/4 szklanki mleka koziego, krowiego, roślinnego lub soku jabłkowego tłoczonego

Wykonanie

Suche składniki pomieszać. Cukinię umyć i zetrzeć na tarce. Warzywa dodać do składników suchych, dolać płynne i wymieszać. Nałożyć do foremek wysmarowanych olejem lub wyłożonych papilotkami. Piec ok 25-30 minut w 180 stopniach.