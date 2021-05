Poważna kontuzja kapitana Sandecji. „W tym sezonie już po grze” [Wideo]

Iga Świątek źle zaczęła, ale awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Rzymie. Magda Linette walczyła, ale przegrała z Petrą Kvitovą

Niespełna godzinę - tyle trwał mecz Igi Świątek z Alison Riske w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie. Niewiele krócej, niż ich poprzedni pojedynek, rozegrany tydzień temu w Madrycie. Miał za to zupełnie inny przebieg i kto wie co by było, gdyby Amerykance nie przeszkodziła kontuzja.