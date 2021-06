Poważny wypadek w Krakowie. Roztrzaskany radiowóz policji, rozbite luksusowe Infiniti (AM)

W nocy z piątku na sobotę (11/12.06) na skrzyżowaniu alei Pokoju z ulicą Zwycięstwa w Krakowie doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego Infiniti oraz radiowozu policyjnego. Ten ostatni - jak czytamy na profilu Kraków112 Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie - w momencie, w którym doszło do zderzenia transportował osobę. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że pojazdy zostały mocno zniszczone, szczególnie wóz policyjny. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz.