W Bielanach koło Kęt pijany kierowca próbował uciec przed policją. W efekcie zderzył się z innymi samochodami i wylądował w rowie

Na ulicy Mostowej w Bielanach

Za kierownicą fiata siedział 43-letni mieszkaniec powiatu bielskiego. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2,2 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do komisariatu Policji.

- Mężczyzna najprawdopodobniej zorientował się, że znalazł się w zainteresowaniu mundurowych, więc dodał gazu. Próbując wyprzedzić samochód znajdujący się przed nim, zjechał na przeciwległy pas, gdzie bocznie zderzył się z jadącym z przeciwka renault, a następnie wyprzedzanym oplem, po czym wpadł do rowu. W wyniku kolizji drogowej nikt nie doznał obrażeń ciała - informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Policjanci jechali ulicą Mostową w Bielanach. Zauważyli, że kierowca jadącego z przeciwka fiata sprawia wrażenie nietrzeźwego. Postanowili zawrócić, aby go skontrolować.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz konfiskata pojazdu jeśli badanie stanu trzeźwości wykaże, co najmniej 1,5 promila alkoholu. W tym przypadku sprawca kierował samochodem, którego nie jest jedynym właścicielem, więc sąd będzie orzekał przepadek równowartości pojazdu.