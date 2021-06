Powiat dąbrowski. Właścicielka obojętna na gehennę własnych psów. Ciasne łańcuchy wrzynały się im w szyje, karmiła je pomyjami [ZDJĘCIA]

Interwencja inspektorów TOZ na posesji pod Dąbrową Tarnowską

Kiedy inspektorzy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przyjechali na posesję pod Dąbrową Tarnowską, zobaczyli dwa psy skrępowane ciężkim i krótkim łańcuchem. Budy były w kiepskim stanie. Jedna suczka miało nieco cienia, druga przebywała w pełnym słońcu, a jej licha buda stała bezpośrednio na mrowisku.

- Łańcuch był bardzo ciasno obwiązany wokół szyi, która jest cała zrogowaciała. To cud, że sunia przeżyła i nie udusiła się – mówi Patrycja Hajek z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami -Oddział w Tarnowie.

Woda w psich miskach była mętna, a w środku znajdował się mech. Kundelki do jedzenia dostawały pomyje.

W pierwszej kolejności inspektorzy odwiązali psy z łańcuchów, by pobiegały po podwórzu. Przynieśli też karmę, a potem nasłonecznioną budę przenieśli do cienia. Założyli zwierzakom obroże i zmusili właścicielkę do zakupienia dłuższych łańcuchów