Powiat oświęcimski. Oszuści atakują metodą "na wypadek". Na ich celowniku znalazły się seniorki z Zatora i Kęt

Oszustwo „na wypadek” w gminie Zator. Seniorka straciła pieniądze

Próba oszustwa metodą "na wypadek" w Kętach

Właścicielka mieszkania nie miała córki, więc jej 89-letnia znajoma zaczęła podejrzewać, że może chodzić o jej córkę.

- Chcąc szybko dostać się do domu, wezwała taksówkę. Taksówkarz widząc, że kobieta jest bardzo zdenerwowana zapytał o powód. Seniorka zrelacjonowała mu rozmowę dotyczącą wypadku córki. Taksówkarz oświadczył, że z pewnością jest to oszustwo. Za zgodą kobiety zamiast do domu zawiózł ją do komisariatu Policji w Kętach - informuje Małgorzata Jurecka.

Policja podkreśla prawidłową reakcję i pomoc seniorce ze strony taksówkarza. Widząc zdenerwowanie kobiety zainteresował się jej sytuacją, uspokoił ją i przekazał, że córka jest bezpieczna, a na telefon z pewnością dzwonili oszuści.