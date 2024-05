Powstanie restauracja na stadionie Wisły Kraków? Sprawa może wkrótce mocno przyspieszyć

Na stadionie przy ul. Reymonta są duże powierzchnie, wiele z nich niezagospodarowanych. Aż prosiłoby się, żeby je wykorzystać, żeby stadion mógł stać się bardziej dochodowy. Do tej pory wiele koncepcji pozostawało jednak w sferze planów czy marzeń osób związanych z Wisłą Kraków. No, ale od jakiegoś czasu zaczyna się to zmieniać. Stadion wypiękniał po remoncie na igrzyska europejskie. Wcześniej powstał profesjonalny sklep, jakiego mogą pozazdrościć Wiśle kibice wielu klubów nie tylko w Polsce. W tę ostatnią inwestycję mocno zaangażowane było finansowo Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków. I z restauracją ma być podobnie.

Z naszych informacji wynika, że inicjatywa ma być realizowana przez Socios we współpracy z klubem. Tak jak to miało miejsce w przypadku wspomnianego sklepu, co zresztą zakończyło się dużym sukcesem. Kluczowe będzie oczywiście stanowisko władz miasta, ale tutaj Socios będą zapewne mogli liczyć na przychylność nowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, który jest prywatnie kibicem Wisły i członkiem tego Stowarzyszenia. Pomysł na lepsze niż dotychczas zagospodarowanie stadionu będzie jednak korzystny nie tylko dla kibiców Wisły, ale tak naprawdę wszystkich mieszkańców Krakowa. Jeśli uda się doprowadzić do sytuacji, w której ten obiekt znajdzie różne formy przychodów, choćby właśnie poprzez takie projekty jak restauracja, to będzie po prostu trzeba do niego mniej dopłacać z kieszeni podatnika, a kto wie, może uda się doprowadzić do sytuacji, w której będzie się przynajmniej bilansował.