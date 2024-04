Pracownica banku okradała klientów. Na jej konto trafiło ponad 1,3 mln zł. Zostanie skazana bez procesu

Paulina S. w banku była odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z klientem. Zachęcała ich do inwestowania w fundusze, czy zawierania umów kredytowych, przy tym celowo wprowadzała ich w błąd, co do faktycznych zysków. Zawierała też pożyczki na cudze dane i podszywała się pod klientów realizując nieautoryzowane transakcje na ich rachunkach. W ten sposób w ciągu około trzech lat przelała na własne konto ponad 1,3 mln zł. Gdy jej przestępczy proceder wyszedł na jaw, została zatrzymana i aresztowana.

- W przedmiotowej sprawie dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanej w postaci zajęcia środków pieniężnych zgromadzonych na jej rachunkach bankowych, a także na rachunkach bankowych innych osób, którymi podejrzana faktycznie dysponowała - informuje prok. Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Bank, w którym zatrudniona była kobieta pokrył lub zadeklarował pokrycie strat poniesionych przez jego kilkunastu klientów, których dotknęła przestępcza działalność. W związku z tym, że Paulina S. przyznała się do winy i zadeklarowała poddanie się karze Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu złożyła do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o skazanie kobiety bez przeprowadzenia rozprawy.