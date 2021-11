Premiera sezonu! "Dziady" wracają na deski Teatru im. Słowackiego. To będzie spektakl o podzielonej Polsce

Po 120 latach od prapremiery „Dziadów” w reżyserii Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Miejskim w Krakowie, arcydramat Adama Mickiewicza powraca tę samą scenę – dziś Teatru im. Słowackiego.

- „Dziady” anno domini 2021 będą przedstawieniem o Polsce - mówi Maja Kleczewska, reżyserka spektaklu. - Społeczność krwawego obrzędu i konformistyczny salon to dwie twarze Polski, które Wyspiański spotkał wraz z upiorami na jednym weselu. Dziś dwie Polski to nasza codzienność - dwa walczące przeciw sobie narody. Poeci stają pomiędzy walczącymi w bratobójczej walce stronami. Są samotni. Żadna ze stron nie potrzebuje poetów. Jak w upiornym śnie, śnimy wciąż tę samą historię, przez co przegrywamy jako ludzie.