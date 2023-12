Premiera soundtracku do filmu "Różyczka 2" autorstwa krakowskiego kompozytora Bartosza Chajdeckiego

Muzyka z "Różyczki 2", autorstwa jednego z najbardziej cenionych polskich kompozytorów Bartosza Chajdeckiego z Krakowa, jest już dostępna w serwisach streamingowych.

Za co można dostać mandat w zimie?

Cyfrowy album składa się z 23 utworów, które zostały nagrane m.in. studiu Radia Kraków z udziałem orkiestry smyczkowej i instrumentów solowych. Na płycie można usłyszeć także wyjątkowe głosy Liliany Pociechy i Anny Witczak-Czerniawskiej. Ścieżka dźwiękowa z filmu "Różyczka 2" obejmuje zarówno muzykę ilustracyjną jak i kompozycje inspirowane klasycznymi formami muzycznymi, takimi jak aria, adagio oraz fuga. - Wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z filmem podszytym tajemnicą, a przy tym niezwykle szczerym i uczciwym. Wspólnie z reżyserem Janem Kidawą-Błońskim wybraliśmy drogę podążania za obrazem. Nie uciekaliśmy od muzycznych nawiązań do pierwszej części filmu czy żydowskich brzmień, które w nim się pojawiły. Pozwoliliśmy sobie jednak na pewną swobodę w kompozycjach dla rozładowania gęstej atmosfery na ekranie. Bawimy się trochę tą muzyką, jeśli chodzi o stylistykę. Skomponowałem na potrzeby filmu m.in. klasyczną fugę i arię, które rzadko można usłyszeć w kinie. Mam nadzieję, że przypadną także do gustu słuchaczom. Jestem wdzięczny reżyserowi i producentom za stworzenie wspaniałych warunków do pracy przy tym projekcie oraz moim współpracownikom bez których ta ścieżka dźwiękowa nie mogłaby powstać - mówi kompozytor Bartosz Chajdecki.

"Różyczka 2" to nieoczywista kontynuacja znakomitej „Różyczki” w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego, filmu nagrodzonego trzema Złotymi Lwami na Festiwalu w Gdyni (najlepszy film, najlepsza rola kobieca, najlepszy dźwięk), a także Orłem za najlepszą rolę męską. Magdalena Boczarska występuje w podwójnej roli: jako matka skrywająca mroczną tajemnicę sprzed lat i córka, która musi się zmierzyć z jej konsekwencjami. „Różyczka 2” to poruszająca opowieść o dramatycznej prawdzie, która zmusza do przewartościowania całego życia i dokonania najtrudniejszego wyboru.

Bartosz Chajdecki to uznany kompozytor muzyki do filmów fabularnych i seriali m.in. "Bogowie", "Mistrz", "Najlepszy", "Chce się żyć", "Jestem mordercą", "Moje córki krowy", "Prosta historia o morderstwie", "Baczyński", "Zwierzęta"/"Tiere", "The Last Witness", "Le temps d'Anna", seriale "Kruk", "Behawiorysta", "Chyłka", "Misja Afganistan", "Wotum nieufności", "Belle Epoque", "Wojenne dziewczyny", "Ziuk. Młody Piłsudski", "Czas honoru”.

Nominowany za muzykę do serialu "Czas honoru" do nagrody International Film Music Critics Association - IFMCA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Muzyki Filmowej). Laureat Transatlantyk Oceans Award przyznanej przez kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, nagrody specjalnej "Bo wARTo!" w ramach MocArtów, nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku za muzykę do „Kruk. Szepty słychać po zmroku". Zdobywca Grand Prix Komeda za muzykę do filmu "Mistrz" oraz nominowany do nagrody World Soundtrack Public Choice Award za ten film. W 2023 roku w Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zostały pokazane premierowo dwa najnowsze filmy z muzyką Bartosza Chajdeckiego: "Różyczka 2" i "Święto ognia". Niebawem zadebiutuje także drugi sezon norweskiego serialu "Furia" z jego muzyką.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!