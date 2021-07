Prezes Sandecji: Klub nigdy nie miał takich przychodów jak teraz [Wywiad]

Prezesie, w niedawno zakończonym sezonie rozgrywek Fortuna 1 Ligi, Sandecja Nowy Sącz uplasowała się ostatecznie na 10. miejscu w tabeli, mając aż 22 „oczka” przewagi nad jedynym spadkowiczem, GKS Bełchatów. Zdaje się, że ten wynik należy uznać za bardzo korzystny.

Wszystkie cele postawione przed Zarządem zostały w tym sezonie zrealizowane z nawiązką. Zakładaliśmy utrzymanie zespołu w 1. lidze i mimo mocnych cięć budżetowych przed sezonem, na siedem kolejek przed końcem, mieliśmy już pewne utrzymanie a był moment gdzie byliśmy blisko gry w barażach o awans.

Przyjście Dariusza Dudka do Nowego Sącza okazało się być strzałem w dziesiątkę. Z tego co pamiętam trener pochwalił władze Sandecji mówiąc, że rozmowy z klubem były bardzo konkretne, wiedział gdzie i po co przychodzi.

Trener Dudek wykonał w Nowym Sączu kawał dobrej roboty. Przejął zespół w ciężkim momencie. Podniósł chłopaków mentalnie a seria 17 meczów bez porażki nie miała miejsca w XXI wieku w Sandecji. Brawo dla niego i całego sztabu szkoleniowego.