Prezydent Majchrowski uważa, że na Klinach rosną kwiaty, które nie są cenne przyrodniczo. "Za 7 złotych kupimy taki kwiatek na Kleparzu" Marcin Banasik

Aneta Zurek / Polska Press

"Mówienie, że łąki na Klinach to teren cenny przyrodniczo to wprowadzanie ludzi w błąd." Tak prezydent Krakowa Jacek Majchrowski skomentował w radiu Kraków starania radnych i mieszkańców miasta o ustanowienie użytku ekologicznego na Klinach. Prezydent dodał ironicznie, że kwiaty, które tam rosną i są chronione, można kupić na Kleparzu za 7 zł. Sprawdził to radny miejski Łukasz Maślona (Przyjazny Kraków), który wybrał się na targ w centrum Krakowa.