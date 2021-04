Problem z rogatkami kolejowymi na ul. Chrzanowskiej w Zatorze w ciągu drogi 781. Kierowcy alarmują, że często nie działają [ZDJĘCIA]

Pstryknij wraka! Pomóżmy Krakowowi pozbyć się zdezelowanych aut z ulic i chodników

Zagracają ulice, miejsca postojowe, chodniki. Porastają rdzą, mchem, trawą, są często lokalnymi wysypiskami śmieci. Bywa też, że źle zaparkowane stwarzają niebezpieczeństwo. Nie mówiąc już o oszpecaniu osiedli. Mowa tu o wraka samochodów, o których zapomnieli właściciele lub udają, że problem nie istnieje. Straż miejska stara się usuwać je z ulic, ale nie można tak po prostu, z dnia na dzień, odholować dany pojazd do kasacji. Ważne jednak by służby miejskie wiedziały gdzie gruchoty się znajdują. I tu prośba do naszych Czytelników. Weźcie udział w naszej akcji Pstryknij wraka! Widzicie takiego? Zróbcie zdjęcie, opiszcie dokładnie miejsce gdzie wrak stoi i wyślijcie te informacje do nas! My we współpracy ze strażą miejską spróbujemy pozbyć się problemu - dla Was, dla Krakowa.