Problemy kadrowe w Poczcie Polskiej na Podhalu powodem opóźnień w dostarczaniu przesyłek

Zmiany godzin otwarcia, a także mniejsza ilość osób do obsługi klientów podyktowana jest koniecznością restrukturyzacji poczty w związku z coraz mniejszym zakupem świadczonych usług. - Z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne Poczty Polskiej oraz zauważalny spadek popytu Klientów na tradycyjne usługi, niezbędnym jest wdrażanie procesów optymalizacyjnych. Czas pracy placówek dostosowywany jest zarówno do zapotrzebowania na usługi, jak i możliwości organizacyjnych. Należy podkreślić, że czas pracy placówek pocztowych jest co do zasady dłuższy aniżeli dostępność wielu instytucji czy też podmiotów funkcjonujących w mieście - tłumaczą przedstawiciele biura prasowego.