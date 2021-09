Prof. Jan T. Duda: Ideologię gender uważamy za społecznie szkodliwą. I mamy do tego prawo

Czy Sejmik może odwołać uchwałę ws. obrony tradycyjnej rodziny, zwaną powszechnie „anty-LGBT”, przyjętą dwa lata temu? Tego domaga się opozycja, odwołany z funkcji wicemarszałka Tomasz Urynowicz, a nawet Komisja Europejska.

Jedna ważna uwaga, która umyka opinii publicznej: Sejmik nie ma takich uprawnień, by uchylać uchwałę przyjętą na wniosek Zarządu Województwa. To zarząd jest władny wystąpić z takim wnioskiem, co wynika wprost z opinii Rzecznika Praw Obywatelskich i naszej, wewnętrznej ekspertyzy prawnej. Powtórzę: Sejmik nie posiada uprawnień do wydawania władczych dyspozycji dla zarządu, zatem z własnej inicjatywy nie możemy niczego wnioskować. Odpowiadamy tylko i wyłącznie na wnioski zarządu, taki posiadamy ustrój samorządowy.

Dlaczego zatem były wicemarszałek Urynowicz domagał się odwołania uchwały przez Sejmik w ostatni piątek?

Bo prawdopodobnie pan Urynowicz nie przeczytał tego, co jest w dokumentach i opinii RPO. Może mówić co chce, ale stan faktyczny jest inny. To Zarząd Województwa może wystąpić z takim wnioskiem.