Profesor Maciej Małecki zostanie nowym prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Prof. Maciej Małecki to wybitny specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz endokrynologii - jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (1988). Pracę doktorską "Poszukiwanie genów predysponujących do cukrzycy typu 2 w obrębie chromosomu 20q" obronił z wyróżnieniem w roku 1998 w UJ CM. Praca została uhonorowana Nagrodą im. Aurelii Baczko przyznaną przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk medycyny klinicznej niezabiegowej. W roku 2004 otrzymał stopień doktora habilitowanego po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej „Podłoże molekularne cukrzycy typu 2- wybrane zagadnienia patogenetyczne i kliniczne”, a w roku 2009 tytuł naukowy profesora. W latach 1993-2000 był asystentem, a od roku 2000 adiunktem Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJ CM. Od 2008 pełni funkcję kierownika, od roku 2009 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2013 profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prof. Maciej Małecki jest autorem i współautorem kilkuset artykułów naukowych. Jego prace są szeroko cytowane, a jego nazwisko znajduje się na TOP2% - corocznie publikowanej prestiżowej liście najbardziej wpływowych naukowców na świecie.

Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (od roku 2007), w latach 2015-2019 był jego prezesem. Ekspert ERC do oceny projektów naukowych.

Był członkiem zarządu European Society of Clinical Investigation. Członek European Association for the Study of Diabetes, ekspert EASD do spraw cukrzycy etiologicznej. Bierze udział w pracach Europejskiej Grupy Ekspertów Genetyki Cukrzycy (SGGD-EASD). W 2001 roku otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za osiągnięcia z zakresu diabetologii, zaś w 2005 został zaproszony do wygłoszenia wykładu im. Węgierki w trakcie Zjazdu PTD. Za wybitne osiągnięcie naukowe uhonorowany nagrodą Prezesa Rady Ministrów (2006) oraz zespołową nagrodą Ministra Zdrowia (2009). W roku 2013 otrzymał Nagrodę im. Browicza PAU, zaś w roku 2014 Laur Jagielloński i Nagrodę im. Śniadeckiego PAN. Od roku 2017 członek PAU.