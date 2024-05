Prawdziwa rewolucja medyczna w Krakowie. Otworzono pierwsze w Polsce Uniwersyteckie Centrum Robotyki Pediatrycznej

- Robot nie operuje. Operuje chirurg, który wykorzystuje najnowsze technologie, po to by uzyskać jak najlepsze efekty leczenia. Myślę, że to jest główna informacja, która dzisiaj od nas wychodzi. Certyfikowany chirurg, przeszkolony chirurg i cały zespół - będzie operował - w naszym przypadku - najmniejszych pacjentów. To jedyny system robotyczny w Polsce, jeden z niewielu w Europie dedykowany jedynie dzieciom - tłumaczył prof. Rafał Chrzan, dyrektor medyczny USDK: - Robot poprawia jakość obrazu i pokazuje to, czego normalnie okiem nie możemy zobaczyć. Powiększenie obrazu jest ok. 40-krotne. Robot pozwala też na większą precyzję operacji - wyjaśniał.