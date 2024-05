Małgosia Sajan: "Wiem, że mogę umrzeć, ale i tak planuję przyszłość". Niezwykła wystawa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie Aleksandra Łabędź

Niejednokrotnie choroba zabiera pacjentom chęci do życia, a wielkie emocje zostają ukryte głęboko w nich. 146 tabletek regenerujących wątrobę, 6 tomografii, 1 scyntygrafia, 5 cyklów chemioterapii, 6 naświetleń kręgosłupa – to zaledwie niewielka część tego, co wydarzyło się w ostatnim roku w życiu pacjentki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Małgosi Sajan. Po tym, jak w piątym roku remisji choroby nowotworowej usłyszała, że pojawiły się przerzuty, postanowiła przekuć swoje emocje w artystyczny projekt zatytułowany „Rak ma raka”. W rocznicę powtórnej diagnozy zaprezentowała go w poczekalni poradni onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.