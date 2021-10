Prokuratura chce powtórki procesu żony uniewinnionej od zabójstwa męża. Zamiast użyć noża, kobieta powinna spłoszyć go krzykiem

- Oskarżona odpierała bezpośredni atak na swoją wolność seksualną - nie kryła w uzasadnieniu wyroku sędzia Barbara Pankiewicz. Jednak zdaniem oskarżyciela publicznego kobieta przekroczyła granice obrony koniecznej, stosując środek obrony niewspółmierny do ataku na nią. Prokuratura przekonuje, że mąż był na tyle pijany, że kobieta nie musiała używać noża, by się obronić. Powinna spłoszyć go krzykiem.

Do zbrodni doszło 23 czerwca 2020 r. w podkrakowskiej wsi. Para była w związku od 13 lat, a w małżeńskim od 2016 r., miała dwójkę małych dzieci. Marcin P. dorabiał jako mechanik samochodowy, żona w firmie ogrodniczej, dostawali też na dzieci świadczenie 500 plus.

Wychowaniem pociech zajmowała się 35-letnia Karolina P. Nie zgłaszała nikomu, że mąż ją źle traktuje, nadużywa alkoholu, zmusza do seksu i stosuje przemoc. Mąż dopuszczał się na żonie gwałtów i to w pokoju, w którym spały małe dzieci, źle traktował partnerkę i stosował przemoc fizyczną oraz psychiczną.