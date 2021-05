Przeboje Zbigniewa Wodeckiego zabrzmią z ostatniego piętra krakowskiego biurowca Unity Tower

- Początkowo chcieliśmy zorganizować tradycyjną galę, ale pandemia to uniemożliwiła. Mieliśmy więc dwa wyjścia: albo zorganizować wydarzenie online, albo porwać się na coś wyjątkowego. Postanowiliśmy więc połączyć jedno z drugim. Szukając jakiegoś ciekawego miejsca na koncert, wpadłam na pomysł, aby było to najwyższe miejsce w Krakowie - wieża Unity Tower. Bo przecież jazz kojarzy się z nocą i z niebem. Jesteśmy już po pierwszych próbach i idzie wspaniale: mamy kilka kamer i drona, gwiazdy śpiewają i grają wewnątrz budynku i na tarasie, to przeszklone wnętrze, więc wszystko świetnie widać. Będzie wspaniałe widowisko - tłumaczy nam Katarzyna Wodecka-Stubbs.