Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi. Mieszkańcy sąsiednich dróg odcięci od świata. "Pokonujemy tor przeszkód"

Najgorszej jest na ulicy Borowego, na co dowodem jest film, opublikowany przez jedną z mieszkanek w mediach społecznościowych. Kobieta, by wydostać się z ulicy Borowego, musi przedzierać się przez pobliskie krzaki. Inną możliwością jest brodzenie w wodzie oraz błocie. Problem stał się jeszcze większy po ostatnich intensywnych opadach deszczu, studzienki kanalizacyjne nie wydalają - wskazują mieszkańcy. Kwarciak zauważa, że podczas przebudowy ulicy obligatoryjnie powinno się stworzyć tymczasową organizację ruchu i wytyczyć drogi, którymi mogą poruszać się piesi. Zwrócił się wobec tego do Zarządu Dróg Miasta Krakowa z prośbą o interwencję.