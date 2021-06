Przedszkoliada na stadionie Soły w Oświęcimiu. Był turniej piłkarski, a potem radosny piknik dla przedszkolaków i ich rodzin [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Przedszkoliada z przedszkolem w Zaborzu i Sołą Oświęcim

Były emocje, świetna zabawa i mnóstwo atrakcji. Tak najkrócej można by opisać Przedszkoliadę zorganizowaną przez Przedszkole Samorządowe im. Treflika w Zaborzu (gmina Oświęcim) oraz Klub Sportowy Soła Oświęcim pod patronatem starosty powiatu oświęcimskiego, wójta gminy Oświęcim, firmy Trefl oraz wydawnictwa Podręcznikarnia.

Impreza składała się z dwóch części. W pierwszej odbył się turniej piłki nożnej, a następnie piknik dla przedszkolaków i ich rodzin.

- Do udziału w turnieju piłkarskim zgłosiło się 12 drużyn. Zawodnicy byli bardzo waleczni, a jednocześnie uśmiechnięci. Cały czas gorąco dopingowali ich najbliżsi

- podkreślają organizatorzy.

Obok gospodarzy imprezy Przedszkola Samorządowego im. Treflika w Zaborzu - drużyna "Treflików", w turnieju wzięły udział reprezentacje: KS Soła - "Be better", Przedszkola Samorządowego we Włosienicy - "Zajączki", Przedszkola Samorządowego w Grojcu - "Kreciki", Przedszkola nr 1 w Bieruniu- "Chmurki", Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu - "Misie", Samorządowego Przedszkola nr 1 w Przeciszowie - "Słoneczka", Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach- "Aniołki", Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej - "Serduszka", Przedszkola "Jezioraczek" z Dąbrowy Górniczej - "Jezioraczki", Samorządowego Przedszkola nr 2 w Przeciszowie - "Jeżyki", Firmy Danone -"Danonki".