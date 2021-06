Przeładowane betoniarki niszczą krakowskie ulice. Akcja ITD

Sukces Słomniczanki. "Tempo było wręcz zabójcze. Ważne, że daliśmy radę"

Przebudowa, do jakiej w Słomniczance doszło zimą, przyniosła zamierzony efekt. Zespół, który po jesiennej kampanii miał 7-punktową stratę do bezpiecznego miejsca, pod wodzą nowego trenera Leszka Janiczaka zdobył w 14 wiosennych meczach 27 punktów i w ostatniej kolejce zapewnił sobie utrzymanie w IV lidze. - Pomysł się sprawdził. Przeprowadziliśmy przemyślane transfery na konkretne pozycje - mówi szkoleniowiec, odnosząc się do zmian, jakie przeprowadził przed rundą.