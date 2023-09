Przepisy z tuńczykiem. Cukinia faszerowana tuńczykiem, tuńczykowy hamburger oraz tuńczyk ze szparagami i pomarańczą. Palce lizać!

Sięgając po tuńczyka, upewnijmy się, że został on pozyskany zgodnie z zasadami zrównoważonych połowów, prowadzonych z poszanowaniem oceanów i ich różnorodności biologicznej. Dzięki temu nie tylko my będziemy mogli cieszyć się jego walorami, ale umożliwimy to również przyszłym pokoleniom.

Chcąc mieć gwarancję, że wybrany przez nas tuńczyk spełnia standardy zrównoważonego i identyfikowalnego rybołówstwa, sięgajmy po produkty z certyfikatem MSC, oznaczone niebieskim logo ze znakiem ryby.