Przetwory. Domowy sos słodko-kwaśny do spaghetti na zimę [PRZEPIS]

Przepisem na domowy sos do spaghetti na zimę podzieliła się Joanna Tokarz, autorka bloga Kuchnia w czekoladzie.

Składniki

6 kg pomidorów

1,5 kg papryki czerwonej

1 kg cebuli białej

1 duża puszka ananasów

2 puszki kukurydzy

1 główka czosnku

1 łyżka słodkiej papryki

1 łyżeczka curry

2 łyżeczki pieprzu mielonego

1 łyżeczka suszonej bazylii

1 łyżeczka suszonych ziół prowansalskich

1 łyżeczka suszonego oregano

3 szklanki cukru

1 szklanka octu 10%

2 pełne łyżki soli (można więcej jeśli ktoś tak lubi)

3 łyżki mąki pszennej

1 opakowanie suszonej pietruszki





Wykonanie

Pomidory umyć, pokroić na mniejsze kawałki i gotować tak długo aż całkowicie zmiękną. Wymieszać od czasu do czasu, zwłaszcza na początku, by nie przywarły do garnka. Miękkie przetrzeć przez sito, tak by na sicie pozostały jedynie łupki i pestki.

Paprykę umyć, pokroić na małe kawałki, cebulę i czosnek drobno posiekać. Z zalewy odsączyć jedną puszkę kukurydzy oraz ananasa. Dodać do przetartych pomidorów i gotować około 40 minut. Zmiksować blenderem na gładki krem. Dodać pozostałe składniki: ocet, cukier oraz przyprawy i ponownie gotować około 20 minut. Zagęścić mąką rozmieszaną w zimnym soku ananasowym.

Do 1/2 przecieru dodać odcedzoną drugą puszkę kukurydzy. Przełożyć do słoiczków wyparzonych i dobrze osuszonych, a następnie zakręcić i pasteryzować na sucho około 40 minut w temperaturze 120 stopni.

Do przygotowania pikantnego sosu wystarczy dodać dodatkowo 2 małe papryczki chili.