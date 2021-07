Przy ul. Legionów w Oświęcimiu otwiera się nowe duże centrum handlowe. W Vendo Park będzie osiem sklepów znanych sieci [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia nowego dużego centrum handlowego w Oświęcimiu. Obiekt handlowo-usługowy Vendo Park przy ul. Legionów zajmuje powierzchnię 5300 m kwadratowych. Będzie w nim działać osiem sklepów znanych sieci różnych branż. Do dyspozycji klientów będzie blisko 120 miejsc parkingowych. To pierwszy park handlowy Trei Real Estate Poland w Małopolsce. Zobacz galerię ze sklepami jakie powstaną w shop parku przy ul. Legionów.