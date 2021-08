Przyjeżdżają z wielu państw, by u nas pracować. Nie wszyscy robią to legalnie

- To o ponad 10 tys. więcej w porównaniu do czasu sprzed pandemii i o niemal 4 tys. więcej niż kwartał wcześniej - podaje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego. - lutym 2020 r. było 60,1 tys. obcokrajowców. Natomiast pod koniec marca 2021 r. ich liczba sięgnęła 66,3 tysięcy. Spadek liczby pracujących cudzoziemców można było zaobserwować jedynie po ogłoszeniu epidemii Covid-19. Na koniec czerwca 2020 r. ich liczba w rejestrach ZUS zmniejszył się do 54,7 tysiąca - dodaje.