Przylecieli do Krakowa ze sfałszowanymi paszportami. Wpadli. Teraz mają zgłaszać się co miesiąc

- Wobec zatrzymanych obywateli Syrii Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wszczął postępowania administracyjne o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. Jednocześnie zastosował środki alternatywne wobec mężczyzn, w których zobowiązał ich do zgłaszania się w każdy pierwszy wtorek miesiąca do Komendanta Placówki SG w Krakowie-Balicach - informuje Jarosz.