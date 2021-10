Przyspieszenie w sprawie igrzysk europejskich w Krakowie. Lekkoatleci będą rywalizować w Chorzowie

- Byłem niedawno w Warszawie na długich rozmowach dotyczących organizacji igrzysk europejskich. Sprawy nabrały mocnego przyspieszenia. Doszło do zmiany na stanowisku operatora ds. przygotowania imprezy. Za wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina obecnie tymi sprawami kieruje wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka - informuje marszałek małopolski Witold Kozłowski.

Igrzyska zaplanowano w połowie 2023 r. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski od samego początku podkreśla, że miasto zorganizuje imprezę pod warunkiem zapewnienia finansowania tego przedsięwzięcia z budżetu centralnego. 1 września 2021 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, w której podkreśliła, by w sytuacji nieuzyskania przez stolicę Małopolski do 31 października 2021 r. odpowiednich gwarancji finansowych, prezydent zrezygnował z udziału Krakowa w przygotowaniach do organizacji igrzysk.

Jest gotowy projekt ustawy dotyczący organizacji Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Specustawie ma także towarzyszyć rozporządzenie Rady Ministrów, w którym ma się znaleźć wykaz inwestycji, jakie mają zostać zrealizowane w ramach przygotowań do igrzysk.