Kraków. Mieszkaniowa betonoza w miejscu historycznego stadionu przy Błoniach. Nadchodzi parkingowy armagedon [ZDJĘCIA]

- Przy stadionie Wisły inwestor buduje, czego nie ukrywa, blok mieszkalny z 387 mieszkaniami na wynajem, np. w formie abonamentu, pomimo, że pozwolenie na budowę wydano na hotel. Czy to jest zgodne z prawem? Pojawiają się chyba wątpliwości. Czy zabezpieczono około 500 miejsc postojowych wymaganych przy takiej liczbie mieszkań, czy najemcy będą zajmować miejsca wzdłuż al. 3 Maja, a korzystający z Błoń czy Parku Jordana nie znajdą miejsc do zaparkowania? - komentuje jeden z mieszkańców Krakowa.

Inwestycję realizuje firma Resi4Rent, należąca do firmy Echo Investment i globalnego funduszu inwestycyjnego. Budowa rozpoczęła się w drugim kwartale 2021 r. - Inwestycja zakłada realizację około 380 lokali przeznaczonych do zakwaterowania, o zróżnicowanym metrażu. Będą one rozmieszczone w 6-piętrowym budynku. Planowany termin zakończenia budowy to trzeci kwartał 2022 roku - informują w Resi4Rent.