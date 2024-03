Przystawki na Wielkanoc 2024, które zrobią furorę! Te przekąski nie tylko ładnie wyglądają, ale znakomicie smakują [PRZEPISY]

Nuda na wielkanocnym stole? Niekoniecznie! Z tymi przystawkami zrobisz święta, jakich jeszcze nie było! Te przekąski nie tylko ładnie wyglądają, ale znakomicie smakują. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

Znudziły Ci się wielkanocne sałatki i jaja faszerowane? Zobaczcie przepisy na rewelacyjne przystawki na Wielkanoc 2024. Aż chce się jeść! Poniżej sprawdzone przepisy: Tartaletki z pastą rybno-jajeczną

Domowy pasztet drobiowy

Jajko zapiekane na brokule i bekonie w kruchym koszyczku

Pasztet z królika Koła Gospodyń Wiejskich

Tartaletki z tatarem śledziowym z pomarańczą

Roladki z wędzonego łososia nadziewane serkiem mascarpone

Tartaletki z pastą rybno-jajeczną [PRZEPIS]

Tartaletki z pastą rybno-jajeczną. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na ciasto 1 szklanka mąki

50 g masła lub margaryny

2 żółtka

1 łyżka śmietany 18%

szczypta soli Składnik na pastę: 3 jajka

1 puszka wędzonych szprotek w oleju

2 łyżki majonezu

sól

pieprz

natka pietruszki

Wykonanie:

Ciasto: Mąkę przesiać na stolnicę. Połączyć z masłem (margaryną). Dodać żółtka, śmietanę oraz sól. Zagnieść ciasto.

Przygotowane ciasto rozwałkować. W cieście wykroić krążki. Kawałkami ciasta wykleić foremki na babeczki. Piec 15 minut w temperaturze 180 stopni. Przestudzone babeczki wyjąć z foremek.

Pasta: Jajka ugotować na twardo i obrać. Szprotki odsączyć z oleju. Jajka, pół puszki szprotek, majonez oraz przyprawy przełożyć do blendera i zmiksować na jednolitą masę.

Pastę przełożyć do rękawa. Babeczki wypełnić pastą rybną- jajeczną. Wierzch udekorować pozostałymi szprotkami oraz natką pietruszki.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Domowy pasztet drobiowy na świąteczny stół [PRZEPIS]

Domowy pasztet drobiowy na świąteczny stół. Fot. Ewa Lenczyk-Chmielarska Składniki: 500 ml wody

400 g mięsa z piersi indyka

250 g boczku

200 g wątróbek kurzych

2 liście laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

1 czerstwa bułka

4-5 średnich pieczarek

1 średnia cebula

2 jajka

1 łyżeczka soli

1 i 1/2 łyżeczki pieprzu czarnego, mielonego

1/4 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej

oliwa do smażenia

masło do natłuszczenia formy

mielone orzechy laskowe lub bułka tarta do oprószenia formy

Wykonanie

Wodę wlać do garnka, zagotować. Dodać mięso pokrojone w paski, boczek pokrojony w kostkę, wątróbki, liście laurowe i ziele angielskie. Gotować na średnim ogniu przez 30 minut.

Pieczarki oczyścić, drobno posiekać. Cebulę drobno posiekać. Smażyć pieczarki i cebulę na rozgrzanej oliwie przez 3-4 minuty.

Ugotowane mięso, boczek i wątróbki wyjąć z wywaru. Bułkę namoczyć w wywarze przez ok. 5 minut.

Mięso, boczek, wątróbki, bułkę, podsmażoną cebulę i pieczarki zblendować lub zemleć na gładko. Dodać jajka, sól, pieprz gałkę muszkatołową. Całość dokładnie wymieszać.

Piekarnik rozgrzać do 200 C. Formę keksówkę natłuść i obsypać mielonymi orzechami laskowymi lub bułką tartą. Przelać pasztet do foremki.

Piec przez 50 minut. Po tym czasie wyjąć z piekarnika i wystudzić.

Przepis Ewy Lenczyk-Chmielarskiej

Jajko zapiekane na brokule i bekonie w kruchym koszyczku [PRZEPIS]

Jajko zapiekane na brokule i bekonie w kruchym koszyczku. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na koszyczek

1 szklanka mąki

50 g masła

3 żółtka

1 łyżka śmietany 18%

szczypta soli

szczypta proszku do pieczenia

białko do posmarowania Dodatkowo 1 duże jajko

5 różyczek brokuła

2 plastry bekonu

szczypta ziół prowansalskich

szczypta soli

szczypta pieprzu Wykonanie

Koszyczek: mąkę przesiać na stolnicę. Połączyć z masłem. Dodać żółtka, sól, śmietanę oraz proszek do pieczenia. Zagnieść ciasto. Ciasto rozwałkować na grubość ok. 3mm. Miseczkę żaroodporną o średnicy około 10 cm odwrócić do góry dnem. Na miseczkę Wyłożyć ciasto. Brzegi odciąć nożem. Ciasto na miseczce wysmarować białkiem. Pozostałe ciasto znów zagnieść i rozwałkować. Pokroić na cienkie pasy. Pasami ciasta oblepić dookoła ciasto na miseczce, lekko docisnąć. Miseczkę z ciastem przełożyć na blaszkę. Resztę ciasta znów zagnieść i uformować wałeczek o długości około 15 cm. Wałeczek uformować w kształt litery C i ułożyć na blaszce. Wszystkie elementy koszyczka piec około 15 minut w temperaturze 180 stopni. Przestudzony koszyczek bardzo delikatnie zdjąć z miseczki.

Brokuła ugotować al dente w osolonej wodzie. Bekon pokroić w kostkę. Na dno upieczonego koszyczka położyć różyczki brokuła oraz pokrojony bekon. Oprószyć solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Na środek koszyczka wbić jajko. Koszyczek ułożyć na blaszce i zapiekać około 15 minut w temperaturze 180 stopni (białko powinno być ścięte, a żółtko jeszcze płynne). Do koszyczka z zapieczonym jajkiem wbić wałeczek, tak by przypominał rączkę koszyczka.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Pasztet z królika Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Pasztet z królika Koła Gospodyń Wiejskich. Fot. KGW z Białki Składniki królik (ok. 2 kg)

0,5 kg mięsa wieprzowego (łopatka)

2-3 jaja

20 dag wątróbki drobiowej

20 dag boczku wędzonego

kilka suszonych grzybków,

ewentualnie 20 dag pieczarek

2 czerstwe bułki

10 dag smalcu

2 cebule

sól, pieprz, gałka muszkatołowa, imbir, tarta bułka

Wykonanie

Umyć i pokroić na kawałki królika. Mięso, boczek i grzyby oraz cebulę dusić na małym ogniu w niewielkiej ilości wody. Gdy mięso będzie prawie miękkie, dodać wątrobę, aby straciła krwisty kolor. Naczynie z mięsem zdjąć z ognia, dodać bułki i odstawić do ostygnięcia. Następnie wyjąć mięso, usunąć kości i przepuścić 3 razy przez maszynkę z namoczonymi bułkami i grzybami. Dodać do masy jaja i przyprawy, dobrze wyrobić. Wyłożyć do formy wysmarowanej smalcem i posypanej bułką tartą. Piec w temperaturze 180 st. przez około 1,5 godziny.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Tartaletki z tatarem śledziowym z pomarańczą [PRZEPIS]

Tartaletki z tatarem śledziowym z pomarańczą. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na ciasto 1,5 szklanki mąki

100 g margaryny

2 żółtka

1,5 łyżki śmietany 18%

szczypta soli

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na tatara śledziowego 5 matiasów solonych

15 sztuk pieczarek marynowanych

3 ogórki konserwowe

3 strąki papryki czerwonej marynowanej

1 pomarańcza

1/2 cebuli

1 łyżka oliwy z oliwek

sól

pieprz

sok z cytryny Wykonanie

Ciasto: Mąkę połączyć z margaryną. Dodać żółtka, śmietanę, sól oraz proszek do pieczenia. Zagniesć ciasto. Ciasto rozwałkować. Wyciąć krążki. Kawałkami ciasta wylepić foremki na babeczki. Babeczki piec około 15 minut w temperaturze 180 stopni.

Tatar śledziowy: Śledzie moczyć godzinę we wodzie. Matiasy skropić z dwóch stron sokiem z cytryny. Następnie pokroić w małą kosteczkę. Pieczarki, ogórki i paprykę odsączyć z zalewy i pokroić w małą kostkę. Pamarańczę i cebulę obrać i także pokroić w kostkę. Wszystkie przygotowane składniki tatara przełożyć do salaterki. Dodać oliwę oraz sól i pieprz do smaku. Wymieszać.

Tatarem śledziowym wypełnić upieczone kruche babeczki.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Roladki z wędzonego łososia nadziewane serkiem mascarpone [PRZEPIS]

Roladki z wędzonego łososia nadziewane serkiem mascarpone. Fot. 123 RF Składniki 10 dag łososia wędzonego

20 dag serka mascarpone

łyżka posiekanego koperku

pół pęczka szczypiorku

sól, pieprz do smaku

cytryna

Wykonanie

Dokładnie wymieszać serek z koperkiem, doprawić solą i pieprzem do smaku. Na blacie rozłożyć plastry łososia i dokładnie rozsmarować na nich serek. Ostrożnie zwinąć w roladki. Każdą roladkę przewiązać gałązką szczypiorku.

Przekąskę serwować na eleganckim półmisku w towarzystwie cytryny pokrojonej na ósemki.

Przepis Janiny Czai

