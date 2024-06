Publiczna toaleta w centrum Nowego Sącza już działa. Mieszkańcy czekali na to od lat

W mieście liczącym ponad 80 tys. mieszkańców dotychczas funkcjonował tylko jeden szalet miejski. Znajdował się on na plantach. Od centrum był jednak oddalony o kilkaset metrów, a jak pokazuje Google Maps, na dotarcie do niego pieszo trzeba poświęcić około 10 minut.

O ile potrzeba nie jest pilna, nie był to aż taki problem, jednak w nie zawsze tak jest. Utrudniony dostęp miały do niego również osoby z niepełnosprawnościami. To właśnie dlatego temat co jakiś czas wracał w dyskusjach.

Prób rozwiązania problemu podejmowano już kilka. Prezydent chciał stworzenia miejskiej toalety w lokalu po dawnym centrum monitoringu przy ul. Szwedzkiej. Zaproponował nawet wynajem lokalu za symboliczną złotówkę jednak nie znalazł się żaden chętny najemca, który chciałby świadczyć taką usługę w mieście.

Początkiem grudnia ubiegłego roku prezydent Nowego Sącza poinformował, że miasto stara się o automatyczny miejski szalet. - Ogłosiliśmy przetarg na budowę publicznej toalety przy ul. Sobieskiego. Ta lokalizacja została tak wybrana, że nawet kiedy rozpoczniemy inwestycję związaną z przebudową Maślanego Rynku, pozostanie ona w tej lokalizacji - mówił Handzel.