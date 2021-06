Puchar Polski Nowoczesnych Sztuk Walki. Screamo Trickz Nowy Sącz z 46 medalami! [Zdjęcia; Wideo]

– Jestem bardzo zadowolony z postawy moich zawodników, nigdy wcześniej nie byłem tak spokojny na zawodach jak teraz. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do naszego występu, każdy wiedział co ma robić i jak się zachować na macie w momencie startu – cieszy się nasz rozmówca.

– Konkurencja jak zwykle dopisała, przyjechało sześć drużyn z różnych części Polski, by zmagać się między sobą o podium – mówi trener i zawodnik Screamo Andrzej Stec.

W sumie ekipie Screamo Trickz do Nowego Sącza udało się przywieźć aż 46 medali w tym 18 złotych, 15 srebrnych i 13 brązowych.

– Trzeba pamiętać o tym, że te zawody to nie tylko trofea, medale i dyplomy, ale również pasja oraz świetna zabawa – przypomina trener Stec.

– Bardzo podoba mi się również to, że wraz z innymi trenerami z różnych części Polski z którymi trenowałem oraz budowałem ten sport od podstaw w naszym kraju, mogę teraz wystawiać dzieci, które miedzy sobą rywalizują a my jako trenerzy oddajemy sobie szacunek i dalej żyjemy w bardzo przyjaznych relacjach. Tricking to sport, który przede wszystkim ma łączyć i tak faktycznie jest – podsumowuje Andrzej Stec.

Załodze Screamo Trickz gratulujemy sukcesu i czekamy na kolejne!