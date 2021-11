Puchar Polski w Małopolsce. Wieczysta i triumfatorzy z podokręgów. Znamy 16 drużyn, które zagrają w fazie wojewódzkiej Tomasz Bochenek

W finale poprzedniej edycji Pucharu Polski w Małopolsce zmierzyły się Wieczysta Kraków i Poprad Muszyna. Teraz znów są w fazie wojewódzkiej Konrad Kozlowski/Polskapress

Puchar Polski w Małopolsce. 14 listopada zakończona została faza rywalizacji w podokręgach, w pięciu z nich tego dnia rozegrano mecze finałowe. Tym samym znamy już wszystkie 15 drużyn, które awansowały do fazy wojewódzkiej, do 1/8 finału. Szesnastą, przystępującą do rywalizacji na tym etapie, będzie obrońca małopolskiego trofeum - Wieczysta Kraków.