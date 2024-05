Puchar Skarbnika kolejny raz w Wieliczce. Zapisy już ruszyły

Niecały miesiąc pozostał do kolejnej edycji Pucharu Skarbnika, czyli emocjonujących zawodów dla pasjonatów jazdy na rolkach. Impreza już tradycyjnie zorganizowana zostanie w Wieliczce.

To będzie już trzecia edycja Pucharu Skarbnika. 16 czerwca do Wieliczki przyjadą jak zwykle rolkarze z całego kraju, by wziąć udział w rywalizacji zarówno amatorów, jak i zawodników, którzy jazdą na rolkach zajmują się wyczynowo, zdobywając choćby tytuły mistrza Polski czy triumfując np. w Cracovia Maraton na rolkach, jak Paweł Ciężki, który zapowiedział swój udział w tegorocznym Pucharze Skarbnika. Rywalizacja tradycyjnie toczyć się będzie w kilku kategoriach wiekowych. - Jestem ogromnie szczęśliwy, że Wieliczka po raz kolejny staje się areną dla tak znaczącego wydarzenia w polskim rolkarstwie, które zagościło już w kalendarzu zawodów Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. To świetna okazja, by pokazać siłę i piękno tego sportu, a także by spędzić czas na świeżym powietrzu w gronie osób, które dzielą naszą pasję - mówi Rafał Ślęczka, burmistrz Wieliczki.

Puchar Skarbnika organizowany jest przy wsparciu lokalnych władz, a także Krakowskiego Klubu Sportów Wrotkarskich KRAK. O tym jak przebiegać będzie trasa mówi z kolei Angelika Waszkiewicz, Dyrektor Wielickiego Ośrodka Sportu: - Przygotowaliśmy trasę, która przebiega przez historyczne części miasta, co dodaje uroku naszym zawodom. Rolkarze będą mogli podziwiać piękno Wieliczki, w tym Zamku Żupnego, Traktu Solnego czy Szybu Regis. Dzięki temu uczestnicy naszych zawodów zanurzą się również w wyjątkowej atmosferze miasta, podziwiając jego niepowtarzalne piękno i bogate dziedzictwo historyczne. Jak podkreśla z kolei Witold Kościelniak, prezes KRAK, Puchar Skarbnika to nie tylko rywalizacja sportowa, to coś więcej: - To właśnie tu, w Wieliczce, pokolenia rolkarzy spotykają się, aby wspólnie celebrować swoją pasję. Młodzi rolkarze mają szansę obserwować techniki i strategie starszych kolegów, co stanowi dla nich cenne źródło nauki i inspiracji. Wieliczka staje się areną, gdzie każdy, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, może poczuć się częścią większej rodziny rolkarzy.

Wracając do trasy, czy raczej należałoby napisać tras, to najmłodsi będą ścigać się na dystansach od 200 m do 2,3 km. Wyścig główny to natomiast 10 km do przejechania, podzielonych na 13 okrążeń. Co istotne, już ruszyły zapisy do tegorocznej edycji Pucharu Skarbnika. Rejestrować można się poprzez stronę pucharskarbnika.pl

