Punkty szczepień masowych w Krakowie są gotowe. Ale mają ruszyć dopiero w maju [ZDJĘCIA]

W Krakowie utworzone są i już choćby dziś mogłyby rozpocząć pracę tzw. punkty szczepień powszechnych, w trzech lokalizacjach. Odpowiada za nie Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. Codziennie w każdym z tych trzech miejsc około tysiąc osób mogłoby się szczepić przeciwko Covid-19. Na razie jednak wstępna data uruchomienia tych punktów to dopiero 4 maja.

Punkty szczepień zorganizowano w: pomieszczeniach szpitalnych w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych przy ul. Wielickiej 267, w TAURON Arenie Kraków przy ul. Lema 7 (we foyer hali, od wejścia głównego) oraz w Hali Sportowej WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3. Czekają odpowiednio przystosowane i wyposażone pomieszczenia, przeszkolone są zespoły szczepiące. Punkty szczepień masowych mają być punktami z największą przepustowością, gdzie będzie się można szczepić bez oczekiwania w długich kolejkach. Do tego - tak zostały wybrane lokalizacje - są w miejscach dobrze skomunikowanych, z dogodnym dojazdem. Zajrzeliśmy do każdego z nich - i zdjęcia z tych punktów prezentujemy w naszej galerii. Na razie jednak poczekalnie, gabinety szczepień czy miejsca, gdzie należy odczekać 15 minut po zaszczepieniu są puste.

Przypomnijmy: w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 w całym kraju tworzone są punkty szczepień powszechnych. Kraków też takie przygotował. Pod koniec zeszłego tygodnia na oficjalnej stronie krakowskiego magistratu pojawiła się informacja, że rozpoczęcie szczepień w utworzonych punktach planowane jest po 25 kwietnia. "Uzależnione jest jednak przede wszystkim od zawarcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia stosownej umowy z Miejskim Centrum Opieki w Krakowie, uprawniającej tę jednostkę do realizacji szczepień przeciw COVID-19" - zaznaczali jednocześnie urzędnicy.

- My mamy w tej chwili wszystkie trzy punkty szczepień w Krakowie gotowe do tego, by zacząć szczepienia. Zakończyły się wizje tych punktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia, teraz piłeczka jest po stronie NFZ - mówi nam Łukasz Bartkowicz, dyrektor Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych.

Jak wyjaśnia, zgodnie z procedurą NFZ przekazuje informacje o swoich wizytacjach i o tym, czy punkty spełniają określone wymagania do wojewody małopolskiego. Wojewoda po otrzymaniu takiej informacji wydaje decyzję, w której akceptuje uruchomienie takich punktów szczepień. Po jej wydaniu jeszcze trzeba będzie oznakować punkty - to oznakowanie, które jest takie samo w całej Polsce, odpowiedzialnym za punkty dostarczają wojewodowie. Na koniec punkty trafiają do systemu zamawiania szczepionek. I wtedy startują. - Wczoraj miałem rozmowę z NFZ. I wstępnie NFZ zaproponował rozpoczęcie szczepienia od 4 maja. Choć my już jesteśmy gotowi od tygodnia - dodaje dyr. Bartkowicz.

Spytaliśmy w małopolskim oddziale NFZ, dlaczego już teraz nie uruchamia się tych punktów i czy przyspieszenie terminu jest możliwe. - Głównym założeniem powstania powszechnych punktów szczepień jest przyśpieszenie szczepień szczególnie w tych powiatach, gdzie ich tempo jest mniejsze niż w pozostałych. To właśnie w tych powiatach powszechne punkty szczepień będą otwierane w pierwszej kolejności - odpowiada Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Jak wskazuje, trudno mówić o tym, by Kraków potrzebował takiego wzmocnienia. - W Krakowie obecnie jest dostępnych 109 punktów szczepień populacyjnych. Duże punkty szczepień, takie jak w Szpitalu Uniwersyteckim, Szpitalu im. S. Żeromskiego czy w 5. Szpitalu Wojskowym regularnie zapraszają do rejestracji i informują o wolnych terminach - tłumaczy. Rzeczniczka zaznacza również, że na otwieranie powszechnych punktów szczepień wpływ będzie miała też dostępność szczepionek.

Krakowskie punkty szczepień masowych, gdy już ruszą, będą pracowały w każdym dniu tygodnia (od niedzieli do niedzieli), od godz. 8 rano do 20. W każdym z nich Miejskie Centrum Opieki jest gotowe szczepić około 1000 osób dziennie, a w Tauron Arenie, która ma największe możliwości co do "rozrastania" się punktu szczepień, można by szczepić nawet ok. 1500 osób dziennie. Na miejscu w organizacji kolejkowej mieliby pomagać żołnierze WOT.

Rejestracja na szczepienia w punktach szczepień powszechnych ma się odbywać za pośrednictwem już obowiązujących kanałów zapisów - infolinia 989, elektroniczna e-Rejestracja (Internetowe Konto Pacjenta), a docelowo także kontakt z wybranym punktem szczepień, w tym po prostu przyjście do niego bezpośrednio. - Każda z trzech naszych lokalizacji będzie miała odrębną linię telefoniczną, gdzie w godzinach pracy tych punktów szczepień telefonista będzie zapisywał chętnych na terminy. W późniejszym terminie - nie na samym początku, gdy rozpoczniemy działalność - możliwe będzie zarejestrowanie się na miejscu i od razu przejście na szczepienie - informuje dyr. Łukasz Bartkowicz.

Każda z lokalizacji daje możliwość dojazdu i zaparkowania samochodem. Do każdego z urządzonych punktów jest też blisko z przystanków miejskiej komunikacji. Lokalizacje wybrano tak, by każdy mieszkaniec Krakowa miał do którejś z nich stosunkowo blisko - np. mieszkańcy Krowodrzy do hali WKS Wawel, a Nowej Huty - do Tauron Areny. - Mieszkańcom warto przypomnieć, żeby przychodzili na szczepienie dokładnie na wyznaczoną godzinę i najlepiej już przygotowani, z dowodem tożsamości i wypełnioną ankietą, którą można pobrać z wyznaczonych stron internetowych - to pozwoli zminimalizować czas oczekiwania. Warto też przychodzić w takim ubraniu, w którym łatwo będzie odsłonić ramię - wymienia dyr. Bartkowicz. Jeśli chodzi o preparaty, prawdopodobnie punkty będą miały wszystkie cztery dostępne obecnie szczepionki.