Pyszne ciasto na niedzielę. Ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem z dodatkiem rumu [PRZEPIS]

Ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem z dodatkiem rumu [PRZEPIS]

Wykonanie:

1. Biszkopt: Białka ubić na sztywną pianę. Nadal ubijając stopniowo dodawać kolejno cukier, żółtka, olej, mąkę, ocet i proszek do pieczenia. Ciasto wylać na blaszkę o wymiarach 24x24cm, wyłożoną papierem do pieczenia. Piec 30 minut w temperaturze 180 stopni.

2. Beza kokosowa:** Białka ubić na sztywną pianę. Stopniowo dodawać cukier. Wsypać wiórki kokosowe i delikatnie wymieszać łyżką. Masę przełożyć na blaszkę wyłożoną folią aluminiową. Piec 30 minut w temperaturze 180 stopni. Z przestudzonego ciasta zdjąć folię.

3. Masa: Z mleka odlać 1/2 szklanki. Pozostałe mleko zagotować razem cukrem i cukrem waniliowym. W odlanym mleku wymieszać mąki oraz żółtka. Masę wlać do gotującego się mleka. Wymieszać i gotować 2 minuty. Budyń odstawić do przestudzenia. Masło utrzeć na puszystą masę. Stopniowo dodawać zimny budyń, utrzeć. Ananasa odsączyć z zalewy i pokroić w kostkę. Owoce dodać do masy i wymieszać.