Quesadilla – smaczne danie ze słonecznego Meksyku [PRZEPIS]

Dla meksykanów tortilla to podstawowy produkt, który wykorzystywany jest do wielu dań. Nie należy jednak mylić tortilli meksykańskiej z tą, którą wykonują Hiszpanie – według hiszpańskiej tradycji, przypomina ona gruby omlet z dodatkami, co jest przeciwieństwem dla standardowego dania Meksykanów. W Ameryce Północnej otrzymamy cienki, najczęściej kukurydziany placek, który przypomina znany nam wszystkim naleśnik.

Bazą dla quesadillas są głównie sery, stąd też nazwa dania – „quesso” w tamtejszym języku znaczy właśnie ser.

Dodatki to już kwestia gustu i zasobności lodówki. Farsz możemy przygotować z różnego rodzaju mięs, warzyw i innych produktów, jakie tylko mamy pod ręką.

Przenieśmy trochę meksykańskiego klimatu do naszej kuchni i przygotujmy swoją quesadillę. Proponujemy przepis na quesadillę z kurczakiem i warzywami.

Składniki