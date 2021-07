Rabka-Zdrój. Takich zawodów nie ma nigdzie. Będą Mistrzostwa Polski w dojeniu sztucznej krowy

Mistrzostwa Polski w Dojeniu Sztucznej Krowy to legendarna już impreza odbywająca się w Rabkolandzie od 20 lat. Już w najbliższą sobotę śmiałkowie z całego kraju zmierzą się w wydojeniu „czekającej” na nich przez cały rok krowy Robculi. Zasady konkurencji są proste – chodzi o wydojenie, w jednym podejściu, jak największej ilości mleka w czasie minuty. Doświadczeni zawodnicy wiedzą, że technika dojenia Robculi jest specyficzna i różni się od tradycyjnego dojenia żywej krowy. W tym przypadku wymiona należy ściskać mocno i szybko. Niektórzy trenują do zawodów na dojarkach własnej konstrukcji przez cały rok!

- Mistrzostwa Polski w Dojeniu Sztucznej Krowy to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych, ale i szalonych imprez organizowanych w naszym parku rozrywki. Cieszy się ona zarówno ogromnym zainteresowaniem ze strony zawodników, ale i gości, którzy co roku licznie stawiają się w tym dniu w Rabkolandzie. Liczymy na to, że i w tej edycji frekwencja dopisze – mówi Piotr Wiecha, właściciel parku rozrywki Rabkoland.