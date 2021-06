Rajd maturzystów z maczetą i gazem. Sąd daje im po 13 miesięcy więzienia

W stosunku do Szymona G. zdecydowała o terapii uzależnień, bo 19-latek nie stroni od narkotyków. - Musi pan wybrać, albo miłość do dziewczyny Dominiki, albo do mefedronu. Tego się nie da pogodzić - mówiła do oskarżonego. 19-latek za kratkami zdał maturę i skończył liceum. Myśli o studiach i o tym, że w lipcu br. zostanie ojcem.

Jego kompana Szymona A. nie dopuszczono do matury w więzieniu, bo miał słabe wyniki w nauce. Wysocy, elegancko ubrani, nie sprawiają złego wrażenia. Na sali rozpraw zauważył to sam pokrzywdzony Zbigniew K., zawodowy kierowca, który padł ich ofiarą tamtego styczniowego dnia.

- Oskarżeni nie wyglądają na złoczyńców. Każdemu w życiu może się przytrafić taki błąd - usprawiedliwiał ich wyrozumiały 56-latek. Przyjął od nich przeprosiny, choć chwilę wcześniej podczas zeznań potwierdził, że poczuł się zagrożony w chwili napadu, zasłonił się przed uderzeniem nieustalonym przedmiotem, potem się dowiedział, że jeden ze sprawców miał wówczas w ręce maczetę. Drugi zaszedł go od tyłu i psiknął mu gazem w twarz, aż przestał widzieć przez dłuższą chwilę.