Ranking najpopularniejszych uczelni w Polsce. Które szkoły wyższe są najczęściej wybierane przez kandydatów? [RANKING]

Poland Business Run 2021. Trwają zapisy na udział w biegu. Komu pomogą krakowscy biegacze?

Od 11 maja można zapisywać drużyny do udziału w jubileuszowej, dziesiątej biznesowej sztafecie charytatywnej Poland Business Run, by pomóc osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Do tej pory biegacze w ramach zapoczątkowanej w Krakowie inicjatywy pokonali już ponad pół miliona kilometrów i wsparli 599 beneficjentów. Dla kogo pobiegną w tym roku?